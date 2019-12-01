الأمير خالد بن سلمان يؤكد وقوف الشعب خلف القيادة لتحقيق ريادة المملكة

نايف السالم(صدى):

هنأ نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال نائب وزير الدفاع أن الذكرى الخامسة للبيعة تأتي بعزيمة شعب يقف خلف قيادته لتحقيق الريادة التي رسمها ملك الحزم، ورؤية المملكة 2030 التي أسسها باني أمجاد وحضارة وطننا الغالي ولي العهد.

وفي السياق نفسه، قدم الأمير خالد التهاني إلى الشعب والجنود البواسل بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد.