استشارية تحذر من إهمال تكرار إلتهاب المسالك البولية أثناء الحمل

ريم عبدالعزيز(صدى):

– نقص جرعة الدواء أو إيقافه يزيـــد الإلتهاب ويــــؤذي الكليــة.

– الإلتهاب يصاحبه ألم أسفـل البطـن وحرقة أثنــــاء التبــول.

– قد يبقى الإلتهاب خفـــياً ولا يظهرإلابالتحاليــــــل.

– شرب السوائـــل والمسكنـات لايكفــي للعـــــــلاج.

– عدم حبس البول والنظافة المستمرة أهم أسباب الوقايـــــة.

مع حدوث الحمل يزداد احتمال إصابة المرأة بالتهاب المسالك البولية نتيجة سهولة وصول الجراثيم إلى المثانة والكليتين نتيجة ضغط الرحم وهرمونات الحمل التي تحدث توسعاً في المسالك البولية.. عن هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الدكتورة ريما صالح الحمادي استشارية النساء والولادة والعقم،رئيس الشؤون الطبية بمستشفيات الحمادي بالرياض حيث سألناها في البداية :

* ماهي علامات التهاب المسالك البولية أثناء الحمل ؟

– تشكو الحامل من تعدد مرات التبول مع وجود حرقة أثناء التبول ، وقد يحدث ألم أسفل البطن أو في الخاصرة مع قشعريرة وارتفاع في الحرارة وشعور بالتعب العام ، وفي أحيان نادرة قد لايكون هناك أي شكاية حيث يبقى الإلتهاب خفياً ولا يظهر إلا بالتحاليل الطبية.

* ماالذي يجب عمله عند الشك في الإصابة بالتهاب المسالك البولية ؟

– يجب على المصاب زيارة الطبيب فوراً ، حيث أن اللجوء لشرب الكثير من الماء أو العصير أو تناول المسكنات فقط لايكفي وقد يعرضك لاستفحال الإلتهاب وتأثيره على جنينك وصحتك بشكل عام ، حيث يقوم الطبيب بإجراء بعض التحاليل كفحص البول وزرعه لتبيان نوع المضاد الحيوي الذي يمكنك استعماله أثناء الحمل بآمان ويراعى بعد وصفه الدواء المعطى من قبل الطبيب تناوله بشكل دقيق وللمدة الكافية لأن إنقاص جرعة الدواء أو إيقافه قبل شفاء الإلتهاب قد يعرضك لإستمرار الإلتهاب يعطي فرصة للجرثومة للمقاومة وبالتالي يؤدي الى استخدام مضادات أقوى عن طري الإبر العضلية أو الوريدية.

كما يجب على المرأة المصابة الزيادة من تناول السوائل خلال العلاج لأن ذلك يؤدي لسرعة التخلص من الإلتهاب ، ويجب أيضاً مراجعة الطبيب بعد الإنتهاء من العلاج للتأكد من الشفاء بإذن الله.

* ماهي المضاعفات المحتملة لالتهاب المسالك البولية على الحمل ؟

– يؤدي التهاب المسالك البولية لتأذي الكلية خاصة في حالة تكرار الإلتهاب أو اهمال علاجه

، وهو إن أهمل لاقدر الله فإنه يؤدي لإثارة التقلصات الرحمية وحدوث الإجهاض أو حالات الولادة المبكرة مع نتائجها السيئة على الجنين .

* ما نصيحتك للحامل للوقاية من حدوث التهاب المسالك البولية ؟

– أقول لها إن إصابتك بالتهاب في المسالك البولية يجعلك أكثر عرضة لتكرار الإلتهاب خاصة إن أهملت العلاج وللوقاية من تكرار الإلتهاب فإننا ننصحك بـ :

– تناول مقدار كاف من السوائل أثناء الحمل .

– عدم حبس البول والذهاب للحمام بشكل متكرر . .

* إتباع الأساليب السليمة في النظافة الشخصية ( التنظيف من الامام للخلف ).