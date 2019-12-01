«أبل» تعتزم منح المشترين لهواتف «أيفون 12» هدايا مجانية

وكالات(صدى):

تعتزم شركة أبل منح كل مشترٍ لهاتف “أيفون 12” سماعة AirPods بشكل مجاني خلال العام القادم.

وفي التفاصيل، ترغب أبل في توزيع سماعة AirPods بشكل مجاني مع iPhone 12 العام المقبل، على غرار ما تقوم به بعض الشركات المنافسة التي تمنح المستخدمين سماعات مجانية مع هواتفها الذكية الراقية.

ويشار إلى أن أبل لا تحتاج إلى أي مساعدة بخصوص ما يتعلق بتحسين المبيعات؛ لكن من المحتمل أن 5G iPhone 12 سيفتح مكانًا جديدًا عندما يتعلق الأمر بالتسعير.

وتنتهج أبل هذا الطريق نظرًا لخلفية السنوات الثلاث الأخيرة من انخفاض مبيعات أيفون والتي تشير إلى أن العام المقبل قد لا يكون مثمرًا بالنسبة لشركة آبل مثل عام 2019؛ مما يجعل الهدية بالنسبة للمشترين مهمة أيضًا.