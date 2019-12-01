بالفيديو.. لحظة احتفال غواصين بذكرى البيعة علي طريقتهم الخاصة

عادل الحربي(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة احتفال غواصون من فريقي “هيا نغوص” و”صدى الأعماق” بذكرى البيعة الخامسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، على طريقتهم الخاصة.

وبدا في مقطع الفيديو 7 غواصين يرتدون الثوب ويغوصون في أعماق البحر، حيث انتشر المقطع علي نطاق واسع بمواقع السوشيال ميديا.

وظهر في المقطع الغواصون يحملون صورة تجمع بين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.