«الخضيري» يحذر من فيديو خطير يروج لعلاج السكر دون إثبات علمي

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث المسرطنات من مقطع فيديو منتشر يروج لعلاج مرض السكر بالفاكهة أو بأي شئ آخر غير مثبت علمياً .

وقال “الخضيري ” عبر “تويتر ” : مقطع يزعم علاج مرض السكر بالفاكهه او بأي شيء اخر(اختراع)تعتبر سواليف وتجارب شخصية ليست مثبّته ولامبنيه على أبحاث واثباتات موّثقة .

وتابع بأنه حتى لو فُرض وتم تصديقه فإنه حالة فردية لا نعرف مصداقيتها .

وأضاف : نتمنى ان يكون هناك تجربة موّثقة ومدروسة بدقة لكي لاينخدع أحد بتلك السواليف فيحدث له مضاعفات السكر الخطرة .