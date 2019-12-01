«الخضيري» يحذر من فيديو خطير يروج لعلاج السكر دون إثبات علمي
حذر الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث المسرطنات من مقطع فيديو منتشر يروج لعلاج مرض السكر بالفاكهة أو بأي شئ آخر غير مثبت علمياً .
وقال “الخضيري ” عبر “تويتر ” : مقطع يزعم علاج مرض السكر بالفاكهه او بأي شيء اخر(اختراع)تعتبر سواليف وتجارب شخصية ليست مثبّته ولامبنيه على أبحاث واثباتات موّثقة .
وتابع بأنه حتى لو فُرض وتم تصديقه فإنه حالة فردية لا نعرف مصداقيتها .
وأضاف : نتمنى ان يكون هناك تجربة موّثقة ومدروسة بدقة لكي لاينخدع أحد بتلك السواليف فيحدث له مضاعفات السكر الخطرة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88271 ] نشر منذ 16 ساعة
معلومات طيبه ..
.. جزاك الله خير يادكتور وزادك علماً نافعاً .. آمين ..