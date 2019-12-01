لطيفة اليحيى تقود حملة هجوم على شيرين عبدالوهاب وتطالب بمقاضاتها
تسبب تصريح المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بحفلها الجمعة الماضية بموسم الرياض في هجوم حاد عليه .
وطالبت الإعلامية لطيفة اليحيي بمقاضاة الفنانة المصرية بعد وصف “العوانس “الذي اعتبرته إهانة لبعض نساء المملكة الاتي لم يُقدر لهن الزواج .
وقالت “اليحيي ” عبر ” تويتر ” : شيرين تنعت بنات وطني في أرضهم بالعوانس أطالب بمقاضاتها باسم كل سعوديه واعتبره نوع من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين .
كما أطلق نشطاء تويتر مجدداً هاشتاج ” اخرسي ياشيرين ” معتبرين أن تصريحاتها إهانة وتنمر على بعض النساء .
وكانت شيرين قد قالت خلال الحفل أنها تعرضت للهجوم بعدما مطالبتها النساء بطاعة الرجال وأن الرجال ” عسل وسكر ” ، لتعيد التأكيد على كلامها ، قائلة : مش عارفة إيه إلي مزعلهم كده أكيد دول شوية عوانس .
رااايق[ عدد التعليقات: 7533 ] نشر منذ 3 ساعات
حسناً ****
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6375 ] نشر منذ 45 دقيقة
والله فعلا حريم ما عندهم سالفة وشرين لم تذكر كلمة عوانس انهم سعوديات و كلامها عادي ليش تكبرون السالفة و شرين قالت كلمة اقبلها او ارفضيها مو تقاضيها