  • الأحد 1

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. لطيفة اليحيى تقود حملة هجوم على شيرين عبدالوهاب وتطالب بمقاضاتها

لطيفة اليحيى تقود حملة هجوم على شيرين عبدالوهاب وتطالب بمقاضاتها

لطيفة اليحيى تقود حملة هجوم على شيرين عبدالوهاب وتطالب بمقاضاتها
القاهرة(صدى):

تسبب تصريح المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بحفلها الجمعة الماضية بموسم الرياض في هجوم حاد عليه .

وطالبت الإعلامية لطيفة اليحيي بمقاضاة الفنانة المصرية بعد وصف “العوانس “الذي اعتبرته إهانة لبعض نساء المملكة الاتي لم يُقدر لهن الزواج .

وقالت “اليحيي ” عبر ” تويتر ” : شيرين تنعت بنات وطني في أرضهم بالعوانس أطالب بمقاضاتها باسم كل سعوديه واعتبره نوع من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين .

كما أطلق نشطاء تويتر مجدداً هاشتاج ” اخرسي ياشيرين ” معتبرين أن تصريحاتها إهانة وتنمر على بعض النساء .

وكانت شيرين قد قالت خلال الحفل أنها تعرضت للهجوم بعدما مطالبتها النساء بطاعة الرجال وأن الرجال ” عسل وسكر ” ، لتعيد التأكيد على كلامها ، قائلة : مش عارفة إيه إلي مزعلهم كده أكيد دول شوية عوانس .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7533 ] نشر منذ 3 ساعات

حسناً ****

[ عدد التعليقات: 6375 ] نشر منذ 45 دقيقة

والله فعلا حريم ما عندهم سالفة وشرين لم تذكر كلمة عوانس انهم سعوديات و كلامها عادي ليش تكبرون السالفة و شرين قالت كلمة اقبلها او ارفضيها مو تقاضيها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *