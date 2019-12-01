عاطل يقتل شخصًا بسبب نومه مكانه!

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة الجنايات، في دبي، سجن عاطل آسيوي لمدة ثلاث سنوات، لاعتدائه على شخص حتى الموت، بسبب نومه مكانه.

واعترف المتهم بالاعتداء بالضرب على المجني عليه بيديه وقدميه في أنحاء متفرقة من جسده مرات عدة.

وأشار إلى أنه لم يكن في وعيه، واعتدى عليه، بسبب خلاف حول أولوية النوم في هذا المكان، إذ حذر المجني عليه سابقاً من النوم مكانه، وحينما توجه إليه كان الأخير نائماً، فدفعه برجله حتى يستيقظ، ثم طلب منه مغادرة المكان، وتوجه إلى دورة المياه، وعاد فوجده نائماً في المكان ذاته، ولم يتحرك، فاعتدى عليه بيديه ورجليه في أنحاء متفرقة من جسده.