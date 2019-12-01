نوال الكويتية تفاجئ جمهور الرياض بـ «مكانك مبين»  

أميرة خالد(صدى):

أشعلت الفنانة الكويتية نوال مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفاجأت نوال الكويتية الجمهور بإطلاق أغنيتها الجديدة «مكانك مبين» لأول مرة، وذلك قبل صعودها على خشبة المسرح لبدء حفلها.

ويعد طرح الكليب مفاجأة لجمهور نوال، خاصة وأن عرضه بالحفل يعتبر حصري ولأول مرة، وأشاد الجمهور بالكليب، حيث صعدت نوال فور انتهائه لبدأ الحفل، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة.

يذكر أن نجوم الغناء اختتموا حفلات شهر نوفمبر مساء السبت، بليلة طربية أحياها الفنانة نوال الكويتية، والفنان نبيل شعيل، برعاية الهيئة العامة للترفيه.