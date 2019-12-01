بالفيديو..بيع سمكة بـ 125 ألف درهم في مزاد خيري

أبوظبي(صدى):

شهد مزاد خيري أقيم في الإمارات بيع سمكة بسعر باهظ، حيث وصل ثمنها لمبلغ 125 ألف درهم إماراتي، ما يعادل نحو 34 ألف دولار.

وبيعت أسماك أخرى بآلاف الدراهم في المزاد الذي أقيم في مقر نادي أبو ظبي البحري بعد انتهاء الجولة الأولى لبطولة أبو ظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، وهما نوعان من الأسماك البحرية، التي يعد صيدها إحياء لممارسات الصيادين الإماراتيين في الماضي.

وتقام البطولة سنويًا بمشاركة مئات الصيادين الإماراتيين الذين يسعون للظفر بالسمكة الأكبر التي تؤهلهم للفوز بجوائز مالية قيمة.