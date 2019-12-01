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بالفيديو..سبب ظهور شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك بموسم الرياض

بالفيديو..سبب ظهور شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك بموسم الرياض
أميرة خالد(صدى):

صرح الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، بأن سبب غنائه جالسًا على كرسي متحرك خلال حفله الذي أقيم ضمن حفلات موسم الرياض، هو معاناته من كسر وتركيب مسامير بقدمه.

وأكد شعبان، أن هيئة الترفية طلبت منه الغناء ضمن حفلات موسم الرياض ولكنه رفض بسبب كسر بقدمه، قائلا: اتصلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعالى غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه.

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