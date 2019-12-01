أخر المستجدات بأزمة ستانسيو مع الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

أنهت إدارة النادي الأهلي أزمة ملف الروماني نيكولاي ستانسيو لاعب الفريق لتأخير سداد مستحقات التعاقد مع من سبارتا براغ التشيكي الذي اشتكى في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال النادي الأهلي في بيان له، إنه انهى الشكوى المقدمة من الفريق التشيكي ضد النادي المتمثلة في سداد الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة صفقة انتقال اللاعب.

وأعلنت إدارة الأهلي أنها أنهت أزمة ستانسيو وجنبت تعرض الفريق لأي عقوبات رياضية من الفيفا بعد تسديد الغرامات المستحقة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ستانسيو في نهاية يناير الماضي لمدة 3 سنوات ونصف.