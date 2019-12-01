المغامسي: حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ضعيف

نايف السالم(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ضعيف السند.

وأوضح المغامسي، أن مسألة صلاة الجماعة من حيث الصناعة الفقهية اختلف العلماء فيها، قائلا: أرى أَن أدلة الكتاب والسنة تدل على أَنها واجبة.

وأضاف: هذا الحديث من حيث السند ضعيف السند، لكنه ليس الدليل الوحيد لمن يقول إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، لهم أدلة أخرى ظاهرة في الكتاب والسنة، وأعظم ذلك محافظة النبي وأصحابه عليها.

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