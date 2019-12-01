غوميز جاهزًا للقاء الهلال والترجي في بطولة كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

طمأن الطبيب الفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب الهلال، أنه بإمكانه إجراء بعض التدريبات هذا الأسبوع مع الفريق.

وأبدى غوميز جاهزيته للقاء الهلال والترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية، قائلا: ذكر لي الطبيب أن عملية تثبيت الإصبع تحتاج لأسبوع، ومن المحتمل مشاركتي في لقاء الجبلين.

وكان غوميز قد أجرى عملية ناجحة في مدينة دبي، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية على موضع إصابته في إصبع يده؛ بعد تعرضه لإصابة أثناء لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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