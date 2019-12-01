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    نوفمبر

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  3. ناقة مات ولدها منذ شهرين ومع ذلك تذهب إليه كل يوم

ناقة مات ولدها منذ شهرين ومع ذلك تذهب إليه كل يوم




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