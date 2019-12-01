وظائف شاغرة في ملاذ للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مساح ميداني- حوادث (الرياض)، تنفيذي علاقات العملاء (جدة)، مدير العلاقات (الرياض)، تنفيذي أعمال التأمين (للسعوديين/ الدمام)، تنفيذي أعمال التأمين (للسعوديين/ جدة ).

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