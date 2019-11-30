رئيس بلدية بلقرن: في ذكرى البيعة الخامسة لسلمان الحزم نجدد الولاء والوفاء

محمد بن طحيطح(صدى):

بعث رئيس بلدية محافظة بلقرن الاستاذ أحمد بن عوض البارقي أسمى آيات التهاني و التبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- و إلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وقال: «في ذكرى البيعة الخامسة نهنئ القيادة الحكيمة و نجدِّد الولاء والحب والسمع والطاعة ، ونجدد مشاعر الإخلاص للقيادة الحاكمة التي رسمت لنا سبل الراحة المعيشية من جميع الجوانب أهمها الاقتصادية والحيوية و الشعور بالأمن و الأمان .

حيث نحتفل اليوم بمرور خمس سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد، فمنذ أن لمع بريق أسم سلمان الحزم والعزم ونحن نرى مستقبل الغد المزهر بحضارة الإنسان والمكان وفق رؤية ٢٠٣٠ التي ستجعل المواطن السعودي في رغد من العيش في ظل المليك المفدى سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-

المملكة العربية السعودية بجميع أبناءها تسعد بهذه الذكرى الغالية و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا قادتنا وشعبنا و وطننا وأن ينصر جنودنا و أن يديم لنا نعمة الأمن والأمان ونجدد الولاء والوفاء على السمع و الطاعة .