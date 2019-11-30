الهلال يعاود مرانه قبل مباراة «القحطاني»

نواف السالم(صدى):

عاود الهلال، مساء اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية في مقر النادي بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة 4 أيام عقب تحقيق البطولة الآسيوية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات فنية، إضافة إلى مناورة على جزء من الملعب.

وتواجد في التدريبات رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، ومن المقرر أن يخوض الهلال غدا مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ستاد جامعة الملك سعود.

وتواجد محمد البريك في عيادة مستشفى المملكة بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الخلفية ومن المقرر أن يجري مزيدا من الفحوص الطبية.