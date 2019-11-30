رينارد: لم يكن أمامنا سوى خيار الفوز على البحرين
قال مدرب الأخضر إن مباراة المنتخب أمام الكويت جعلت مباراة البحرين لا تحتمل أي خيار سوى الفوز؛ للحفاظ على حظوظهم في التأهل.
وأضاف رينارد بعد الفوز على البحرين: قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز الذي تكلل بجهود الجميع.
وتابع: لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية.. وعملنا على الاستحواذ على الكرة.. ونجحوا اللاعبين في تطبيق ذلك بكل اقتدار.
واختتم : سنعمل خلال يوم غد بشكل عال لنكون بجاهزية تامة قبل مواجهتنا أمام منتخب عمان التي نسعى أن ننال فيها بطاقة التأهل.
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