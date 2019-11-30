رينارد: لم يكن أمامنا سوى خيار الفوز على البحرين

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب الأخضر إن مباراة المنتخب أمام الكويت جعلت مباراة البحرين لا تحتمل أي خيار سوى الفوز؛ للحفاظ على حظوظهم في التأهل.

وأضاف رينارد بعد الفوز على البحرين: قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز الذي تكلل بجهود الجميع.

وتابع: لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية.. وعملنا على الاستحواذ على الكرة.. ونجحوا اللاعبين في تطبيق ذلك بكل اقتدار.

واختتم : سنعمل خلال يوم غد بشكل عال لنكون بجاهزية تامة قبل مواجهتنا أمام منتخب عمان التي نسعى أن ننال فيها بطاقة التأهل.