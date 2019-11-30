شعبان عبدالرحيم في موسم الرياض على كرسي متحرك

أميرة خالد(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو عبر صفحته على تويتر يرصد تواجد الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم في إحدى ليالي المحروسة في إطار موسم الرياض.

وظهر شعبان عبدالرحيم جالسًا على كرسي متحرك، وأثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.

وحرصت هيئة الترفيه على تقديم مختلف الأذواق الغنائية من خلال مشاركة كبار المطربين، بمختلف اللهجات خلال فعاليات موسم الرياض، من بينها تقديم اللون الشعبي في البوليفارد، من خلال شعبان عبدالرحيم.