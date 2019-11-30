عمليتين متقدمتين بمستشفى أبها للولادة والأطفال لتقويم انحراف العمود الفقري لطفلتين

محمد بن طحيطح(صدى):

نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصص في قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة رئيس القسم الدكتور مهدي القرني ، في إجراء عمليتي تقويم وتثبيت انحراف وتشوه العمود الفقري لطفلتين كانتا تعانيان من الآم وتشوه وزيادة زاوية الانحراف للعمود الفقري الذي وصل لقرابة ١٠٠درجة.

وبينت صحة عسير أنه تم تأهيل الحالتين بعد العملية وخرجا بصحة جيدة للمنزل بعد خمسة أيام من العملية – ولله الحمد – .

كما تعتبر هذه العمليات من الإجراءات الجراحية المعقدة والمتقدمة والتي تستخدم فيها أدوات جراحية متقدمة .

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره لسعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه لإجراء مثل هذه العمليات النوعية والهامة ، وتوفير الأدوات المتقدمة اللازمة لإجرائها .