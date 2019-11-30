الأخضر يصعق البحرين بثنائية في كأس الخليج

ماجد محمد(صدى):

نجح المنتخب الوطني، اليوم السبت، في تحقيق فوزه الأول في كأس الخليج 24، بعد إحراز هدفين نظيفين في شباك منتخب البحرين.

وأحرز أهداف الأخضر: المهاجم الشاب عبد الله الحمدان بعد 29 دقيقة، وضاعف المدافع محمد الخبراني النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 58 باستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

ووضع الأخضر أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية ليتساوى مع المنتخب الكويتي الذي خسر 2-1 أمام عُمان في وقت سابق اليوم.

وتتصدر عُمان حاملة اللقب الترتيب بأربع نقاط بينما تتذيل البحرين المجموعة بنقطة واحدة.