القبض على مواطن نشر فيديو مخالفًا للآداب بالقصيم

علي القحطاني(صدى):

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، من القبض على شخص صور ونشر مقطع فيديو مخالف للذوق والآداب العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بإنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعبارات مخالفة للذوق والآداب العامة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه.

وأوضح أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.