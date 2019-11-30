البرتغال يصطدم بفرنسا في قرعة يورو 2020

ماجد محمد(صدى):

سُحبت قرعة كأس الأمم الأوروبية 2020 ، اليوم السبت، كاشفة عن مجموعات نارية تجمع بين عدد من الأندية القوية، حيث تم توزيع 20 منتخبًا من المشاركين على 6 مجموعات، بينما تتبقى أربعة منتخبات ينتظر الكشف عنها عبر ملحق تصفيات من مستويات دوري الأمم الأوروبية، يقام في شهر مارس من العام المقبل.

ووقع المنتخب البرتغالي حامل اللقب إلى جانب منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، بينما اصطدم المنتخبان الإنجليزي والكرواتي مجددًا.

وجاءت مجموعات يورو 2020 كالتالي:

المجموعة الأولى

تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا

المجموعة الثانية

الدنمارك – فنلندا – بلجيكا – روسيا

المجموعة الثالثة

هولندا – أوكرانيا – النمسا – المتأهل من ملحق D

المجموعة الرابعة

إنجلترا – كرواتيا – المتأهل من ملحق C – التشيك

المجموعة الخامسة

إسبانيا – السويد – بولندا – المتأهل من ملحق B

المجموعة السادسة

المتأهل من ملحق A – البرتغال – فرنسا – ألمانيا

ومن المقرر أن تُقام منافسات “يورو” في 12 دولة مختلفة للمرة الأولى في التاريخ، بينما تستضيف العاصمة الإيطالية روما المواجهة الافتتاحية بين المنتخبين الإيطالي والتركي، يحتضن ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن منافسات الدور نصف النهائي والمواجهة النهائية.