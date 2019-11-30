في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

رافع فريح(صدى):

عام خامس حافل بالخير والعطاء والنماء مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن هي ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، تأتي هذه المناسبة ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة .

ان ذكرى البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، وتجسيداً لمشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة ، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الامم , فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار، فقد حصلت المملكة على مراكز متقدمة بين دول العالم بسبب المواقف المتزنة والحكيمة تجاه مختلف القضايا الدولية فتمكنت من الإسهام في معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله المزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

ويحظى القطاع البلدي ولله الحمد بدعم سخي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وتشجيع البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الإمكانات، والموارد، والمقومات الاقتصادية، والرامية للتنمية المستدامة ويشهد هذا الوطن المبارك بفضل الله وكرمه برامج بلدية تنموية شاملة وكبيرة تغطي كافة القطاعات البلدية وفق رؤية ودعم لامحدود من قائد المسيرة المباركة أيده الله بنصره وتوفيقه ، وبمتابعة حكيمة وحثيثة من قبل سمو ولي عهده الأمين ، حفظهما الله.

بكافة أنواعها. لمواكبة التنامي في الاحتياجات، والتطور في التقنيات، وتغطيتها لكافة أرجاء الوطن. وشكَّلت هذه المشاريع البلدية في مجملها أحد أهم محركات التنمية ورفع مستوى جودة الحياة الذي تنعم به هذه البلاد بحمد الله، وإدراكاً من القيادة الحكيمة بأهمية القطاع البلدي، وارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن وشراكته الأساسية في التنمية فقد أكدت التوجيهات السامية على الاهتمام بما يقدم لأبناء هذه البلاد من خدمات وتلمس احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم والعناية بها، حيث تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على الرفع من مستوى خدماتها وادائها من خلال تطوير التخطيط الحضري ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها، والارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية بما يحقق الآمال والتطلعات، وبما يوظف ما سخرته الدولة أعزها الله من دعم وإمكانات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات.

وفي الختام أسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا ويديم الأمن والأمان والازدهار

أمين منطقة الحدود الشمالية

المهندس شمام بن سعيدان الشمري