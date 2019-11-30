عبير صبري: أتمنى أن يتقبل الله فترة حجابي

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري أنها تتمنى العودة إلى مرحلة المراهقة في حياتها، لافتة إلى أنها كانت الفترة الأفضل في حياتها.

وأوضحت أنه إذا عاد بها الزمن ستقوم بإعادة من التغييرات في العديد من قراراتها لتجنب بعض الأخطاء التي اتخذتها سواء في حياتها الشخصية أو العملية.

وعن الحجاب، قالت إنه تسبب في تأخير مسيرتها في التمثيل، موضحة : “لو كان الحجاب أخرني عن التمثيل، مش ندمانة على هذه الخطوة في حياتي”.

وأوضحت أنها أحبت تجربة الحجاب على الرغم من تراجعها عنه، متمنية أن يتقبل الله منها هذه الفترة؛ لأنها في هذا الوقت كانت تريد التقرب من الله وتعلّم الدين.