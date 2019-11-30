محافظ المجاردة : في ذكرى البيعة .. نجدد الولاء والطاعة لمن جدد روح الدولة .. نفخر بالمنجزات

محمد بن طحيطح(صدى):

بمناسبة ذكرى البيعة الخامسه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المناسبة الغالية على جميع أفراد الشعب السعودي رفع محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح باسمه وباسم رؤساء المراكز والإدارات الحكومية ومشائخ القبائل وعموم أفراد محافظة المجاردة ومراكزها أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مجددين الولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله-

في عصر ملك الحزم والعزم الذي جدد روح الدولة وجعلها دولة فتية شابة قوية تتخذ القرارات الجريئة بما يخدم الوطن والمواطن وفق رؤيةٍ طموحه مما جعل للملكة ثقلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هائلاً يضرب له ألف حساب .

حفظ الله بلادنا من كل مكروه وشر في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – وأمد في عمره ودامت أفراحك ياوطن .