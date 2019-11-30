ليفربول يتربع على صدارة الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

واصل نادي ليفربول تحليقه في صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على برايتون 2-1، اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة عشر.

و تقدم الفريق المضيف في الدقيقة 18 عن طريق مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 24.

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونفس الفارق أمام ليستر الذي يلعب غدًا أمام إيفرتون، فيما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.