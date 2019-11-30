وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالي: أخصائي أول- السلامة (الجبي) ).مخطط- الصيانة (الجبيل)، منسق- خدمة العملاء والوثائق (الرياض)، مهندس أول- الإنتاج (الجبيل)، مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل) فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان).

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