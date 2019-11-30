امرأة أخفت زوجها بالثلاجة 11 عاما

واشنطن(صدى):

اكتشفت جريمة مروعة خلال عملية فحص روتينية لموظفي الرعاية الاجتماعية على منزل ضمن شقق ” ريمنجتون بارك ” للمتقاعدين، في ولاية يوتاه الأمريكية.

ووجد الموظفون صاحبة المنزل جين سورون ماذرز، البالغة من العمر 75 عاما، متوفية، فضلا عن عثورهم على جثة زوج المرأة الميتة، وهو مجمّد في الثلاجة.

وتبين أن الجثة المجمدة تعود إلى زوجها بول، ويقدر المحققون أن جسده يمكن أن يكون قد ظلّ في الثلاجة لمدة تصل إلى 11 عامًا.

ولا يشك المحققون، في أي شبهة جنائية فيما يتعلق بوفاة الزوجة، إذ لم تحدد الشرطة حتى الآن سبب وفاتها، لكن قبر زوجها الجليدي، والظروف المحيطة بوفاته، مازالت غامضة.