وكيل إمارة الرياض : ذكرى البيعة تأتي والوطن يزخر بالعطاءات والمنجزات

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة لتوليه – رعاه الله – مقاليد الحكم .

وأكد معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ، تأتي والوطن يزخر بالعطاءات والمنجزات ، وذلك بفضل من الله ثم بدعمه ورعايته وحكمته وحنكته السديدة – أيده الله -، لرسم خارطة الطريق والمستقبل المشرق من خلال رؤية (المملكة 2030)، وعرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأبان الدكتور فيصل السديري المسيرة الوطنية في تاريخ خادم الحرمين الشريفين وما حمل – رعاه الله – من هم البلاد ومسؤولياتها بتنوع أعمالها وباختلاف أحداثها وأزمنتها.

واختتم معالي وكيل إمارة منطقة الرياض كلمته بالدعاء الله تعالى أن يديم بلادنا على العز خدمة للإسلام ورعاية للحرمين الشريفين واستقرار للأمتين العربية والإسلامية ، وأن يحفظ لهذا الوطن عقيدته وأمنه وازدهاره وقيادته الحكيمة.