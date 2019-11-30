بالفيديو.. الملك سلمان منذ كان أميراً للرياض : أشعر بالمسؤولية وبثقل حمل الثقة

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قصير حديثًا للأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله عن أخيه الملك سلمان حين كان أميرًا لمنطقة الرياض، قبل نحو 22 عامًا.

وقال الأمير سلطان في الفيديو المتداول ، ” إن الأمير سلمان خير من حكم وجاهد وعمل في مدينة الرياض، لقد كان قويًّا بحكمه، حازمًا برحمة، كان وفيًّا لخدمة دينه وولي أمره، وما ولي عليه من شعب، لذلك لا يستكثر عليه أي أعمال يقوم بها وقام بها فعلًا “.

ورد عليه الأمير سلمان في نفس المناسبة قائلًا: أيها الإخوة، لم أسعَ يومًا من الأيام أن أكون مقربًا، لا لشيء، إلا لأني أعتقد أن الإنسان عندما يتولى المسؤولية، فهو يعمل واجبًا عليه، إن أحسن فقد وفى بما عهد إليه، وإن أساء فعلى نفسه .

وتابع: لذلك أنا لم أقدم لهذه المنطقة، أو لهذه البلاد شيئًا من عندي، بل كنت خادمًا لملوك هذه البلاد، وكنت أتمنى أن أخدم والدي رحمه الله، لكنني وأقولها صادقًا: أشعر بالمسؤولية، أشعر بثقل حمل الثقة، ولذلك أشعر فعلًا الآن أنني محل ثقتكم، فلذلك أشعر بالمسؤولية أكثر، وأحاسب نفسي على خطواتي أكثر، حتى أكون إن شاء الله عند حسن ثقتكم”.

وتحل اليوم السبت الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.