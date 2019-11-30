أبرزها تهدئة الجهاز العصبي .. فوائد شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة علمية ، فوائد شرب الماء الدافئ في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ من النوم وقبل تناول وجبة الفطور.

وقالت الدراسة إنه من تلك الفوائد التي عددها الموقع لشرب الماء الدافئ المساعدة على هضم الطعام؛ حيث إن المياه الدافئة تؤدي إلى تحلل العناصر الصلبة وتساعد الجهاز الهضمي.

كما يسهم شرب الماء الدافئ في تخفيف احتقان الأنف عند الأشخاص المصابين بالحساسية، خصوصاً عند استنشاق الأبخرة المنبعثة من كوب الماء الدافئ.

ويؤدي شرب الماء الدافئ كذلك إلى الراحة من آلام المفاصل، وتهدئة الجهاز العصبي، خصوصاً إذا لم يكن شديد الحرارة، وكانت حرارته ما بين 48 و60 درجة مئوية.