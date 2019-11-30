عمان تفوز على الكويت وتتصدر المجموعة الثانية في بطولة « خليجي 24 »

ماجد محمد(صدى):

فاز المنتخب العماني على نظيره الكويت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي احتضنها ملعب نادي الدحيل الرياضي بالدوحة.

وسجل لحساب عمان اللاعب عبد العزيز المقبالي هدفين من ضربتي جزاء في الشوط الأول، في حين سجل للكويت يوسف ناصر في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ويتصدر المنتخب العماني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، في حين تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط.