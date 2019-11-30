  • السبت 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. زياد الجهني يتوقع بداية الحالة الجوية الخفيفة بمختلف مناطق المملكة

زياد الجهني يتوقع بداية الحالة الجوية الخفيفة بمختلف مناطق المملكة

زياد الجهني يتوقع بداية الحالة الجوية الخفيفة بمختلف مناطق المملكة
الرياض(صدى):

توقع عضو في لجنة تسمية الحالات المناخية الخبير المناخي زياد الجهني ، تأثر عدد من المناطق بالمملكة ببداية الحالة الجوية الخفيفة .

وقال الجهني ، ” بمشيئة الله تبدأ الحالة الجوية الخفيفة من نهار يوم غدٍ الاحد من منطقة مكه وتتحسن الفرص ليلاً على سواحلها ومابين رابغ وجده و الليث وتستمر حتى الاثنين لتمتد نحو المدينه و حايل و الحفر وشمال المملكة” .

وتابع الجهني ، وتُعد أفضل المناطق مرتفعات مكة وحايل والحفر والسواحل من الليث وحتى جازان .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *