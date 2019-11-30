زياد الجهني يتوقع بداية الحالة الجوية الخفيفة بمختلف مناطق المملكة

الرياض(صدى):

توقع عضو في لجنة تسمية الحالات المناخية الخبير المناخي زياد الجهني ، تأثر عدد من المناطق بالمملكة ببداية الحالة الجوية الخفيفة .

وقال الجهني ، ” بمشيئة الله تبدأ الحالة الجوية الخفيفة من نهار يوم غدٍ الاحد من منطقة مكه وتتحسن الفرص ليلاً على سواحلها ومابين رابغ وجده و الليث وتستمر حتى الاثنين لتمتد نحو المدينه و حايل و الحفر وشمال المملكة” .

وتابع الجهني ، وتُعد أفضل المناطق مرتفعات مكة وحايل والحفر والسواحل من الليث وحتى جازان .