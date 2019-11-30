زياد الجهني يتوقع بداية الحالة الجوية الخفيفة بمختلف مناطق المملكة
توقع عضو في لجنة تسمية الحالات المناخية الخبير المناخي زياد الجهني ، تأثر عدد من المناطق بالمملكة ببداية الحالة الجوية الخفيفة .
وقال الجهني ، ” بمشيئة الله تبدأ الحالة الجوية الخفيفة من نهار يوم غدٍ الاحد من منطقة مكه وتتحسن الفرص ليلاً على سواحلها ومابين رابغ وجده و الليث وتستمر حتى الاثنين لتمتد نحو المدينه و حايل و الحفر وشمال المملكة” .
وتابع الجهني ، وتُعد أفضل المناطق مرتفعات مكة وحايل والحفر والسواحل من الليث وحتى جازان .
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