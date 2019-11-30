المرور ضبط « 3107 » مركبة مخالفة بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

علي القحطاني(صدى):

نظمت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ، حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

وقالت الإدارة العامة للمرور ، إنه ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ” 3107 ” مركبة مخالفة ، قام اصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة .

وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور .