(العاصمي) ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلوبنا

عسير(صدى):

رفع رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحى بن محمد العاصمي بإسمه ، ونيابة عن مسؤولي ونواب واعيان واهالي مركز تهامة بللسمر وبللحمر التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم بالمملكة.

مؤكدا بأن ذكرى البيعة مناسبة سعيدة وغالية ، على قلوب المواطنين ، حيث تجسد مشاعر الولاء والفخر والإعتزاز تجاه قيادتنا الرشيدة.

وختم العاصمي حديثه ، سائلًا الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية ، وأن يحفظ أمنها ورخاءها واستقرارها بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم.