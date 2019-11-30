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(العاصمي) ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلوبنا

(العاصمي) ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلوبنا
عسير(صدى):

رفع رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحى بن محمد العاصمي بإسمه ، ونيابة عن مسؤولي ونواب واعيان واهالي مركز تهامة بللسمر وبللحمر التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم بالمملكة.
مؤكدا بأن ذكرى البيعة مناسبة سعيدة وغالية ، على قلوب المواطنين ، حيث تجسد مشاعر الولاء والفخر والإعتزاز تجاه قيادتنا الرشيدة.
وختم العاصمي حديثه ، سائلًا الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية ، وأن يحفظ أمنها ورخاءها واستقرارها بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم.

 


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