يقي من السرطان .. فوائد مذهلة للبصل حين تتناوله صباحا

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في التغذية ، عن فوائد عدة لتناول البصل صباحا، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم كما أنه يحتوى على معادن تعزز من الصحة وتقي الإنسان من أنواع كثيرة من الأمراض مثل السرطانات وغيرها.

وقال المختصون ، يساعد البصل على تقليل الألم بعد لدغة النحل، فعندما تلدغك نحلة ضع بصلًا طازجًا على المنطقة المصابة لتخفيف الألم ، كما يخفض البصل الكولسترول السيئ (وخاصة البصل الأحمر) .

وأضاف المختصون ، أنه يعمل البصل على توقف نزلات البرد حيث يمثل البرد أفضل طريقة لوقف الإصابة بالتهاب البرد وتطور الحلق هي تناول البصل، فيتامين C هو الجاني المسؤول ، وايضاً يساعد البصل في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

كما يزيل بقع الجلد الداكنة من خلال خلط عصير البصل بكمية متساوية من خل التفاح يمكن أن يزيل البقع الداكنة على الجلد، عندما يطبق مرتين في اليوم ، ويعمل على إزالة السموم حيث يحتوي البصل على الكثير من هذه الأحماض الأمينية، لذلك فإن البصل وسيلة ممتازة لإزالة السموم.

وأكد المختصون ، أن البصل قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة السرطان الذى يصيب غدة البروستاتا حيث تشير الدراسات إلى أن تناول البصل بإنتظام لنوع عائلة الخضروات (الكراث والثوم والبصل) قد يساعد في الحد من الإصابة بسرطان البروستاتا.