نيوكاسل يحرج مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

واصل مانشستر سيتي نزيف نقاطه بتعادل صادم أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، بهدفين كل منهما في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم سيتي من خلال رحيم سترلينغ في الدقيقة 22، قبل أن يعادل جيترو فيليمس النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 25، وكاد سيتي يخرج فائزًا عن طريق هدف من كيفن دي بروين (82)، لكن جونجو شيلفي منح نيوكاسل نقطة ثمينة بهدف في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط وراء المتصدر ليفربول الذي سيلعب لاحقًا أمام ضيفه برايتون، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.