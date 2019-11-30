عسكري إيراني يهاجم النظام بسبب قطع الإنترنت: « يٌعيدنا للعصر الحجري »

نايف السالم(صدى):

فتح رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، اليوم السبت، النار على السلطات الإيرانية؛ بسبب قطع خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات المتصاعدة مؤخرًا.

كما وصف إجراء قطع الأنترنت بأنه يعيد بلاده إلى العصر الحجري.

وأضاف رضا جلالي، في لقاء جمعه مع نشطاء قوات الباسيج (التعبئة) في الأمن السيبراني: إن عدم الإدارة الصحيحة لشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي هو ما أجبر مجلس الأمن القومي على قطع خدمة الإنترنت لإدارة أعمال الشغب.

وتابع: إذا لم نستطع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي فهذا لا يعني أن نقطع خدمة الإنترنت، وكأننا نعيش في العصر الحجري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا.