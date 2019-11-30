تراشق بين مي العيدان و هند البلوشي بسبب ملابس الأخيرة (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

كعادتها شنت الإعلامية الكويتية هجومًأ على مواطنتها الفنانة هند البلوشي بشأن ارتدائها لملابس من دون أكمام “كت”.

وقالت مي العيدان للبلوشي إن أزياءها دائمًا هكذا، فردّت هند البلوشي، عليها بالقول: «روحي شوفي في غوغل في حفلة عبدالله الرويشد هتلاقيني لابسة كده وأنا أول فنانة تحضر في مهرجان دبي وترتدي ملابس هكذا».

وأضافت مي العيدان تساؤل لهند البلوشي في حلقة من برنامجها “كشف حساب”، حول ما إذا كانت نادمة على ذلك.

وردت “البلوشي”: “ليش أندم أنا تزوجت وعندي عيال أندم على شنو كل الناس تلبس كت”، وتابعت مي: “بس ما بتتصوري”، فردت: “ليش ما أتصور وأنا هخاف منك ولا هخاف من الله اللي أسويه قدام ربي أسويه قدام الناس”.

وأحرجت مي العيدان البلوشي فسألتها: “وهل الله يرضي بملابسك الكت؟”، فأبدت هند البلوشي ضيقًا من هذا السؤال وردّت: “إنتي لما تسأليني هذا السؤال أنتي قاعدة تتدخلين في ذاتيتي في إيماني وأنا ما أرد هذا لبسي وصح غلط هذا يمثلني وأرتدي قناعاتي”.