الشرقية تستضيف الموتمر السعودي لجودة وسلامة المرضى

ريم عبد العزيز(صدى):

استضافت المنطقة الشرقية الدورة الثالثة لملتقى الجودة وسلامه المرضى بمشاركة 200 ممارس صحي من مختلف مناطق المملكة و القطاعات الصحية الخاصة و العسكرية و الحكومية في اختام شهر الجودة الذي نفذه نادي الجودة وسلامة المرضى السعودي بالرياض ،حيث يتم لأول مرة تفعيل شهر الجودة بشكل كامل عبر اقامة 3 دورات مهنية متخصصة في مجال الجودة وسلامة المرضى و ادارة المخاطر في كل اسبوع من نوفمبر .فيم أقيم الموتمر لاول مره خارج الرياض وذلك بالتعاون مع جمعية السعودية لطب الاسرة و المجتمع .

وشارك في المؤتمر 12 متحدث سعوديين من تخصصات و قطاعات مختلفة تمثلت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام و جونز هوبكنز و المركز السعودي للاعتماد المنشات الصحية و مستشفى الملك عبدالله للحديث وتقديم اخر مستجدات الجودة وسلامة المريض لجميع الممارسين الصحيين و لتعزيز هذا المفهوم يصاحب المؤتمر ورش عمل عن أساسيات جودة و سلامة المرضى وقياس مستوى الاداء في القطاع الصحي ، وماهو التميز المؤسسي ،و الاستعداد لاعتماد المستشفيات و التحضير المنشأت الصحية نحو الاعتماد و خطواته ،وماهي الادارة الحديثة الجدير بذكر ان كل هذه الورش معتمدة من قبل هيئات التخصصات يقدموها اخصائيين و ممارسيين سعوديين بناْ على ممارساتهم و خبراتهم و اخر المستجدات .

يركز النادي على جودة الرعاية من جودة الحياة التي انطلقت من رؤية 2030 لذلك يسعى الى ان يكون جميع المتحدثين على المام بمعيقات ومشاكل الجودة من ممارسيين و مرضى و ذويهم وان يكونون من ابناء المنطقة لخلق جدار متين يعي باحتياجات و نواقص الخدمة المقدمة لخلق بيئة صحية له من خلال مشاركة جميع المستشفيات السعوديةلتحقيق المجتمع حيوي لن يكون المجتمع حيوي الا اذ كان صحياً و كيفية تطبيق ذلك هو عبر الالتزام بمعايير صحية من مقدمين الخدمات و مستقبلين الرعاية و رفع الوعي الذي يسهم تحقيق احدى اهم ركائز رؤية 2030 وخلق سلوك ينمو من الوعي لديهم لذى ناقش المؤتمر الاخطاء الطبية و مخاطروتجربة المريض والقيادة في المؤسسات الصحية ومعايير وكيفية تطبيقها و اهمية تطبيقها و ايضاً عن الخصخصة في القطاع الصحي وكل هذي المواضيع تصب في مصلحة واحدة الا وهي ضمان الجودة و تحسين اساليب محافظة على صحة المرضى . وماهي الاشكاليات التي تواجه القطاع الصحي و تأهيل الممارسين الصحين عن جودة و سلامة المرضى وغرس هذا وتعزيز مفهومها لدى المريض الذي يعد هو الحلقة المهمه في الرحلة العلاجية واشكاليات الاخطاء الطبية وتوعية اهالي المرضى ان يكونون واعيين وان يكونون جدار عازل ان يمنع من حدوث الاخطا فلا نلقي بكل شيء على الممارسين الصحين فلمريض له دور كبير ايضاً في تحسين الرعاية متى ما اتيحت لهم الفرصة بعدما يتم تعزيز المفهوم لديهم .

ودشن النادي على هامش الملتقى مجلة الجودة التوعية و تثقيف باخر المستجدات في نطاق الجودة وسلامة المرضى

وقال رئيس اللجنة التنظيمية محمد الحجي : نتطلع الى ان يكون الاهتمام بمجال الجودة و سلامة المرضى بشتى القطاعات و يكون الوتمرهذا البداية نحو تحقيق الهدف الاسمى و الغاية وهي ضمان الجودة و سلامة المرضى نتمنى ان يكون الدعم من جميع الجهات و الاهتمام . وان يكون هناك منصة واحدة لتقديم المعلومة و مشاركتها للجميع فاعمالنا كنادي تستهدف جميهع الممارسيين الصحيين و المرضى لاجل التوعية وتعزيز مفهوم وان نطمح ان يكون هذا الموتمر متنقل و يضم اكبر عدد من القطاعات الصحية ايضاً و نحن في عصر جديد نحو مشاركة المعلومة من اسهل الطرق و التحول الرقمي والموتمرات .

وأوضحت مديرة العلاقات العامة و الاعلام بالجمعية السعودية لطب الاسرة و المجتمع في المنطقة الشرقية مي الصقير أن الخدمات الصحية هي حياتنا فلا نستطيع ان نستمر بدون جودة بالخدمات و الخدمات الان ليست فقط يحتاجها المريض عندما يمرض ليتلقى العلاج من الطبيب هي رحلة متكاملة من حجز موعد الى ان يخرج منه وهي ايضاً الوقاية قبل ان اذهب لاطلب الخدمة فنحن نسعى الى ان نكمل كل الثغرات السابقة التي صنعت مصطلحات و معايير جديدة كبرامج تجربة المريض و سلامة المريض لذلك نسعى لزيادة الوعي و الثقافة فيها سوا كممارسيين صحيين او مرضى او مجتمع بشكل عام ”