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بالفيديو.. صالح المغامسي ينصح المقبلات على الزواج بحق الزوج عليهن

بالفيديو.. صالح المغامسي ينصح المقبلات على الزواج بحق الزوج عليهن
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي ، إ حق الزوج على زوجته عظيم ويجب هو نفسه أن يراعي هذا الحق عليه ، وقال الله تعالى ولهن مثل ما عليهن بالمعروف ” .

وتابع المغامسي في إجابته على مواطنة طالبته في اتصال هاتفي ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” أن ينصح المقبلات على الزواج ، قائلاً ، على الزوجة أن لا تكلف زوجها ما لا يطيق وأمر الله عليه أن ينفق على قدر قدرته وأن يسكنها حيث سكن ، وهذا شرع الله عز وجل .

وأضاف ، فعليها أن تصبر وأن تعلم أنها في كنف زوج خير لها من لا زوج ، وأن لا تسمع من منادات من هنا وهناك بمطالبة ما لا يأتي به الشرع من مساواة الرجل بالمرأة .


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