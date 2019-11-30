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  3. ياسر القحطاني يوجه رسالته الأخيرة مع نهاية مشواره الكروي

ياسر القحطاني يوجه رسالته الأخيرة مع نهاية مشواره الكروي




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