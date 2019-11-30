استحداث 4 مناصب جديدة في الأهلي
كشفت إدارة النادي الأهلي عن استحداث 4 مناصب جديدة بعد توصية من رئيس النادي التنفيذي، أحمد بن عمر .
وجاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة الراقي، الذي حضره رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الصائغ، ونائبه عبد الصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة وائل الحلبي، وأيمن المدني، وأحمد باقاسي.
وجاءت الـ 4 مناصب المستحدثة في الأهلي كالتالي:
١ -مشرف عام على كرة القدم بجميع الفئات السنية للموسم الحالي 2019-2020 (الأمير منصور بن مشعل).
٢ -مشرف عام على الألعاب المختلفة (أيمن المدني).
٣ -مشرف عام على إدارة الاستثمار (أحمد باقاسي).
٤ -مشرف عام على الأنشطة الأخرى (وائل الحلبي).
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