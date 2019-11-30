استحداث 4 مناصب جديدة في الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة النادي الأهلي عن استحداث 4 مناصب جديدة بعد توصية من رئيس النادي التنفيذي، أحمد بن عمر .

وجاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة الراقي، الذي حضره رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الصائغ، ونائبه عبد الصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة وائل الحلبي، وأيمن المدني، وأحمد باقاسي.

وجاءت الـ 4 مناصب المستحدثة في الأهلي كالتالي:

١ -مشرف عام على كرة القدم بجميع الفئات السنية للموسم الحالي 2019-2020 (الأمير منصور بن مشعل).

٢ -مشرف عام على الألعاب المختلفة (أيمن المدني).

٣ -مشرف عام على إدارة الاستثمار (أحمد باقاسي).

٤ -مشرف عام على الأنشطة الأخرى (وائل الحلبي).