حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم كذلك على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية. في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة .