جامعة الملك عبدالعزيز تنفي محاولة إحدى طالباتها الانتحار

نايف السالم(صدى):

نفت إدارة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، محاولة إحدى الفتيات بالجامعة الانتحار باستخدام آلة حادة أو تناول بعض الأدوية ، مٌشيره في تصريحات إعلامية ، أنها تعرضت لفقدان ‏الوعي، عقب دخولها في مشادة كلامية مع إحدى زميلاتها.‏‏

وأكدت الجامعة أنه باشرت فرقة طبية حالة الطالبة، وقامت بقياس العلامات الحيوية للطالبة والتأكد من ‏استقرارها، ووفقاً لصحيفة “مكة” إن الفرقة الطبية قررت نقلها إلى المستشفى الجامعي ‏لمراقبة حالتها طبيا، للاطمئنان عليها‎.

وأوضحت الجامعة أن ما حدث كان مشادة بين ‏طالبتين وعلى إثرها تعرضت إحداهن لفقدان الوعي نتيجة تناول ‏كمية من عقار طبي عبارة عن شريط دواء يستخدم في العلاج ‏النفسي على إثر المشادة.‏‏

وأضافت ، أن الطالبة في وضع مستقر بعد اتخاذ الإجراءات ‏الإسعافية اللازمة من قبل المستشفى الجامعي ومركز الخدمات ‏الطبية‎.‎