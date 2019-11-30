جامعة الملك عبدالعزيز تنفي محاولة إحدى طالباتها الانتحار
نفت إدارة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، محاولة إحدى الفتيات بالجامعة الانتحار باستخدام آلة حادة أو تناول بعض الأدوية ، مٌشيره في تصريحات إعلامية ، أنها تعرضت لفقدان الوعي، عقب دخولها في مشادة كلامية مع إحدى زميلاتها.
وأكدت الجامعة أنه باشرت فرقة طبية حالة الطالبة، وقامت بقياس العلامات الحيوية للطالبة والتأكد من استقرارها، ووفقاً لصحيفة “مكة” إن الفرقة الطبية قررت نقلها إلى المستشفى الجامعي لمراقبة حالتها طبيا، للاطمئنان عليها.
وأوضحت الجامعة أن ما حدث كان مشادة بين طالبتين وعلى إثرها تعرضت إحداهن لفقدان الوعي نتيجة تناول كمية من عقار طبي عبارة عن شريط دواء يستخدم في العلاج النفسي على إثر المشادة.
وأضافت ، أن الطالبة في وضع مستقر بعد اتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة من قبل المستشفى الجامعي ومركز الخدمات الطبية.
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