عادل الجبير يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

علي القحطاني(صدى):

رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة .

وقال الجبير عبر تغريده له بتويتر ، ” اتقدم بالتهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.. في عهده المبارك نعيش نمواً وازدهاراً وحضوراً دولياً فاعلاً امده الله بالصحة وأطال في عمره ” .

يٌذكر أنه تشهد المملكة، اليوم السبت، الذكرى الخامسة للبيعة، تزامنًا مع مؤشرات دولية تجدّد التأكيد على قوة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، بما تحقق من نجاحات أثبتتها التقارير الموضوعية الصادرة عن كبريات المؤسسات الدولية .