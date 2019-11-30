بالفيديو.. بدور البراهيم تنتقد فيديو راقص لهند القحطاني «حالك معور قلبي »

الرياض(صدى):

انتقدت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم ، تصرفات هند القحطاني وذلك بعد أن عادت بالأمس إلى الترند على موقع تويتر حيث قدمت إعتذارها عن مقطع لها وهي ترقص بطريقة مستفزة.

وقالت بدور في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أنا ما راح أخاطبك بالدين ولا راح أتكلم من اي جانب تاني ، راح أتكلم من جانب فضلتك أجلسي بينك وبين نفسك وأنا متأكده إنك راح تبكين كل آخر ليل إيش صار فيكي ” .

وتابعت ليش قاعدة تبالغين في تصرفاتك ، لو كل وحدة تعرضت في حياتها من طلاق ومشاكل أسرية سبب في أفعالها وخرجت تفعل مثل ما تفعلين هذا غير صحيح ، راجعي نفسك لتعرفين وين الصح ووين الغلط عشان نفسك مو عشان الناس .. عن جد حالك معور قلبي ” .