بالصور.. وفاة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته

القاهرة(صدى):

لفظ النائب المصري، محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، أنفاسه الأخيرة أثناء حفل زفاف ابنته.

وتعرض النائب لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم استدعاء الإسعاف، لكن النائب توفي قبل وصول سيارة الإسعاف، حيث تواجد في حفل الزفاف العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، وبعد الحادث اضطرت أسرة العروسين لإلغاء الحفل.