«حساب المواطن»: في هذه الحالات يتم تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن الحالات التي يمكن فيها تسجيل ” الزوجة ” كمستفيد رئيس بالبرنامج.

وأوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يمكن للزوج التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ” المهجورة ، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الاهلية ، زوجها غائب ” .

كما أكد البرنامج على ضرورة ارفاق المستندات المطلوبة لٱثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل ” مغرد ” مفاده: ” سجلت زوجتي من ٢٠١٧ وما قد نزل لها اي دفعة، والآن قدمت الطلب مره ثانية هل بإمكانها أخذ كل الدفعات الماضية، علمًا أنها ليست موظفة وما عندها أي دخل ” .